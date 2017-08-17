Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира за последний год

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис года. Рейтинг составили по заработку за последние 12 месяцев, передает «
На первом месте оказалась американская актриса Эмма Стоун. За картину «Ла-ла-ленд», которая принесла ей премию «Оскар», она получила 26 миллионов долларов.
Второй стала Дженнифер Энистон. Ее доход за год составил 25,5 миллиона долларов. Столько она заработала в том числе за съемки в военной драме «Желтые птицы».
На третьей строчке расположилась Дженнифер Лоуренс с 24 миллионами долларов.
В пятерку также попали Мелисса Маккартни (18 миллионов долларов) и Мила Кунис (15,5 миллиона долларов).
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