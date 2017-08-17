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12:53, 17 августа 2017 617
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира за последний год

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира за последний год

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис года. Рейтинг составили по заработку за последние 12 месяцев, передает «РИА Новости».

На первом месте оказалась американская актриса Эмма Стоун. За картину «Ла-ла-ленд», которая принесла ей премию «Оскар», она получила 26 миллионов долларов.

Второй стала Дженнифер Энистон. Ее доход за год составил 25,5 миллиона долларов. Столько она заработала в том числе за съемки в военной драме «Желтые птицы».

На третьей строчке расположилась Дженнифер Лоуренс с 24 миллионами долларов.

В пятерку также попали Мелисса Маккартни (18 миллионов долларов) и Мила Кунис (15,5 миллиона долларов).

Фото Кинопоиск


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