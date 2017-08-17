Эксперты назвали пять самых продаваемых автомобилей в ЦФО

Самым продаваемым автомобилем в Центральном федеральном округе по итогам первого полугодия 2017 года стал Kia Rio. Такие данные приводит агентство «
При этом данная модель пока является самой популярной в России. Она лидирует сразу в трех федеральных округах: Центральном, Южном и Уральском. Также Rio удерживает первенство в Москве.
Второе место по продажам в ЦФО занял Hundai Solaris, а замыкает тройку Hundai Creta. Единственный отечественный автомобиль в пятерке — Lada Granta — держит четвертую строчку. Пятое место у представителя немецкого автопрома — на нем разместился Volkswagen Polo.
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