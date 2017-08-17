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20:11, 17 августа 2017 324
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Эксперты назвали пять самых продаваемых автомобилей в ЦФО

Эксперты назвали пять самых продаваемых автомобилей в ЦФО

Самым продаваемым автомобилем в Центральном федеральном округе по итогам первого полугодия 2017 года стал Kia Rio. Такие данные приводит агентство «Автостат».

При этом данная модель пока является самой популярной в России. Она лидирует сразу в трех федеральных округах: Центральном, Южном и Уральском. Также Rio удерживает первенство в Москве.

Второе место по продажам в ЦФО занял Hundai Solaris, а замыкает тройку Hundai Creta. Единственный отечественный автомобиль в пятерке — Lada Granta — держит четвертую строчку. Пятое место у представителя немецкого автопрома — на нем разместился Volkswagen Polo.

Партнер новости ГК «Автоимпорт»

Предложение от автосалона Hyundai на Московском шоссе. Клиентам программы автосалона «Первый автомобиль» предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля на покупку в кредит новых автомобилей Hyundai Solaris и Creta. При этом вы можете одновременно воспользоваться программой «Первой автомобиль» и стандартной программой господдержки.


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