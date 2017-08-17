Два спектакля на «Рязанских смотринах» кукольники покажут бесплатно

Два спектакля на международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» покажут бесплатно. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции, которая прошла в четверг, 17 августа.
Открытые постановки пройдут на площадке генерального спонсора фестиваля ТРЦ «М5 МОЛЛ». Всего на «Рязанских смотринах» на суд зрителей представят 32 спектакля: на сценах театра кукол, драмтеатра и ТРЦ «М5 МОЛЛ».
Как рассказал художественный руководитель театра кукол Валерий Шадский, их фестиваль — не конкурс, и победителями считаются все театры, которые участвуют в «смотринах». «Нельзя сказать „лучшие“ спектакли, они все интригующие, провокационные, интересные», — отметил он.
Зрители увидят «Даму пик» болгарского театра из Пловдива, белорусскую постановку «Интервью с ведьмами», «Allegro ma non troppo» испанского театра. Рязанский театр кукол покажет свежие спектакли «Золушка» и «Лафертовская маковница».
Директор рязанского театра кукол Константин Кириллов также пригласил всех рязанцев на открытие фестиваля, которое состоится 9 сентября в 10:00 на площадке перед театром. «В этот же день, после вечернего спектакля, всех ждет световое мультимедийное шоу», — рассказал директор театра. Также организаторы поблагодарили генерального партнера фестиваля — ПАО «Прио-Внешторгбанк», назвав его «давним другом».
Напомним, что шестнадцатый фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» пройдет с 9 по 13 сентября. RZN.info является информационным партнером мероприятия.