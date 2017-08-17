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17:27, 17 августа 2017 873
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Два спектакля на «Рязанских смотринах» кукольники покажут бесплатно

Два спектакля на «Рязанских смотринах» кукольники покажут бесплатно

Два спектакля на международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» покажут бесплатно. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции, которая прошла в четверг, 17 августа.

Открытые постановки пройдут на площадке генерального спонсора фестиваля ТРЦ «М5 МОЛЛ». Всего на «Рязанских смотринах» на суд зрителей представят 32 спектакля: на сценах театра кукол, драмтеатра и ТРЦ «М5 МОЛЛ».

Как рассказал художественный руководитель театра кукол Валерий Шадский, их фестиваль — не конкурс, и победителями считаются все театры, которые участвуют в «смотринах». «Нельзя сказать „лучшие“ спектакли, они все интригующие, провокационные, интересные», — отметил он.

Зрители увидят «Даму пик» болгарского театра из Пловдива, белорусскую постановку «Интервью с ведьмами», «Allegro ma non troppo» испанского театра. Рязанский театр кукол покажет свежие спектакли «Золушка» и «Лафертовская маковница».

Директор рязанского театра кукол Константин Кириллов также пригласил всех рязанцев на открытие фестиваля, которое состоится 9 сентября в 10:00 на площадке перед театром. «В этот же день, после вечернего спектакля, всех ждет световое мультимедийное шоу», — рассказал директор театра. Также организаторы поблагодарили генерального партнера фестиваля — ПАО «Прио-Внешторгбанк», назвав его «давним другом».

Напомним, что шестнадцатый фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» пройдет с 9 по 13 сентября. RZN.info является информационным партнером мероприятия.


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