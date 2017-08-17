Apple потратит миллиард долларов на создание собственного видеоконтента. Его начнут производить в следующем году, передает «
По информации американских СМИ, маркетинговое влияние компании и глобальный охват аудитории сделает Apple сильным игроком на уже переполненном рынке медиа.
Источники, знакомые с ситуацией, отметили, что компания может купить права на производство до десяти телесериалов. При этом Apple будет ориентироваться на качество сериала «Игра престолов» телеканала HBO.
Конкурентом компании в новом направлении станет также канал Netflix с успешными проектами «Карточный домик» и «Оранжевый — хит сезона». По словам СМИ, ожидается, что в этом году Netflix потратит на производство сериалов более шести миллиардов долларов.