Антимонопольщики возбудили дела против «Магнита» и «Дикси»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Московской области возбудило дела в отношении ретейлеров «Магнит» и «Дикси» по признакам нарушения закона «О торговле». Об этом со ссылкой на ведомство в четверг, 17 августа, передает
Отмечается, что в результате внеплановой проверки в договорах АО «Тандер» и АО «Дикси-Юг» (торговые сети «Магнит» и «Дикси»), заключенных с поставщиками продовольственных товаров, выявили признаки нарушений пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле.
Антимонопольное ведомство обвиняет магазины в создании дискриминационных условий при доступе на товарный рынок для поставщиков продовольственных товаров.
«Установлены различные требования по выплате вознаграждений, что свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу», — говорится в сообщении.