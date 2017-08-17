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11:16, 17 августа 2017 401
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Антимонопольщики возбудили дела против «Магнита» и «Дикси»

Антимонопольщики возбудили дела против «Магнита» и «Дикси»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Московской области возбудило дела в отношении ретейлеров «Магнит» и «Дикси» по признакам нарушения закона «О торговле». Об этом со ссылкой на ведомство в четверг, 17 августа, передает Regnum.

Отмечается, что в результате внеплановой проверки в договорах АО «Тандер» и АО «Дикси-Юг» (торговые сети «Магнит» и «Дикси»), заключенных с поставщиками продовольственных товаров, выявили признаки нарушений пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле.

Антимонопольное ведомство обвиняет магазины в создании дискриминационных условий при доступе на товарный рынок для поставщиков продовольственных товаров.

«Установлены различные требования по выплате вознаграждений, что свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу», — говорится в сообщении.


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