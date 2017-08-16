В Рыбном появилась «остановка для лилипутов». Фото

В Рыбном появилась остановка с низкой лавкой. Соответствующее фото опубликовал пользователь группы «
«Наверное, администрация Рыбного считает, что у нас в Рыбном живут карлики. Остановка маршрутного транспорта по улице Тепловозная. Поставили неделю назад. Лавочки 20 см от пола. Как в мультфильме „и так сойдет“», — написал автор сообщения.
Фотография вызвала бурную реакцию подписчиков. Многие из них начали шутить по этому поводу.
«Зато от ветра не упадет», — заметила одна из пользователей.
Официальных комментариев об этом нет.
Фото Ларисы Шеримет