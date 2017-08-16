Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:02, 16 августа 2017 1 370
 0    0

В Ряжске прикрыли семейное дело местных наркодилеров

В Ряжске прикрыли семейное дело местных наркодилеров

В Ряжске полицейские и сотрудники ФСБ прикрыли семейное дело местных наркодилеров. Об этом сообщила пресс-служба Ряжского районного суда.

Известно, что весной 2015 года правоохранители задержали сына и мать, которые торговали «синтетикой». Как установили следствие, молодой человек расфасовал наркотики и передал их на хранение своей матери. Своим знакомым он сообщил о возможности приобретения дозы.

Свертки с запрещенным веществом закладывали в тайники, а затем женщина забирала из них деньги.

Злоумышленников поймали с поличным сразу после осуществления очередной сделки. В результате полицейские поставили на учет нескольких жителей города в возрасте от 25 до 40 лет, употребляющих наркотики.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил 29-летнему мужчине наказание в виде лишения свободы на 11 лет в исправительной колонии строгого режима, а его матери — 8 лет и 3 месяца в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:50, 16 августа 2017
Рязанца приговорили к обязательным работам за крупную задолженность по кредитам
21:29, 16 августа 2017
Рязанец погасил крупный долг только после ареста его автомобиля
20:54, 16 августа 2017
Отец погибшего «пьяного» мальчика опроверг отказ от эксгумации тела ребенка
20:15, 16 августа 2017
«Стал отцом в десятый раз». Артемий Лебедев рассказал о своем главном достижении
19:31, 16 августа 2017
Рязанец припарковался на пешеходном переходе у детсада. Фото 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Глава государства планирует посетить регион в конце августа.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 31 750
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 31 263
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 235
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 490
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 273
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум