В Ряжске прикрыли семейное дело местных наркодилеров

В Ряжске полицейские и сотрудники ФСБ прикрыли семейное дело местных наркодилеров. Об этом сообщила
Известно, что весной 2015 года правоохранители задержали сына и мать, которые торговали «синтетикой». Как установили следствие, молодой человек расфасовал наркотики и передал их на хранение своей матери. Своим знакомым он сообщил о возможности приобретения дозы.
Свертки с запрещенным веществом закладывали в тайники, а затем женщина забирала из них деньги.
Злоумышленников поймали с поличным сразу после осуществления очередной сделки. В результате полицейские поставили на учет нескольких жителей города в возрасте от 25 до 40 лет, употребляющих наркотики.
Суд признал обвиняемых виновными и назначил 29-летнему мужчине наказание в виде лишения свободы на 11 лет в исправительной колонии строгого режима, а его матери — 8 лет и 3 месяца в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.