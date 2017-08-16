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14:32, 16 августа 2017 77
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В Рязанской области увеличилось производство молока

В Рязанской области увеличилось производство молока

В Рязанской области увеличилось производства молока. По состоянию на 1 августа в сельскохозяйственных предприятиях региона произведено 207,6 тысячи тонн молока. Это превышает уровень прошлого года на 5,7%, сообщила пресс-служба областного минсельхоза.

Лидером по валовому производству молока стал Рязанский район, где в за 7 месяцев произвели 32 713 тысячи тонн (15,7% от областного объема).

Наибольший рост производства достигнут в Ряжском (15,9%), Сараевском (15,1%), Пителинском (15,0%), Захаровском (14,8%), Пронском (11,4%), Старожиловском (10,1%), Шацком (9,9%) и Рыбновском (9,4%) районах.

«Большую роль в росте производства сырого молока играет повышение эффективности молочного животноводства, которое выражается в увеличении надоев. Продуктивность дойных коров по области увеличилась на 9,1%", — говорится в сообщении.

В числе районов-лидеров по продуктивности молочного скота Пителинский, Касимовский, Ряжский, Чучковский, Рыбновский, Пронский, Захаровский, Рязанский, Старожиловский и Александро-Невский районы.


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