В Рязанской области увеличилось производство молока

В Рязанской области увеличилось производства молока. По состоянию на 1 августа в сельскохозяйственных предприятиях региона произведено 207,6 тысячи тонн молока. Это превышает уровень прошлого года на 5,7%, сообщила пресс-служба областного минсельхоза.
Лидером по валовому производству молока стал Рязанский район, где в за 7 месяцев произвели 32 713 тысячи тонн (15,7% от областного объема).
Наибольший рост производства достигнут в Ряжском (15,9%), Сараевском (15,1%), Пителинском (15,0%), Захаровском (14,8%), Пронском (11,4%), Старожиловском (10,1%), Шацком (9,9%) и Рыбновском (9,4%) районах.
«Большую роль в росте производства сырого молока играет повышение эффективности молочного животноводства, которое выражается в увеличении надоев. Продуктивность дойных коров по области увеличилась на 9,1%", — говорится в сообщении.
В числе районов-лидеров по продуктивности молочного скота Пителинский, Касимовский, Ряжский, Чучковский, Рыбновский, Пронский, Захаровский, Рязанский, Старожиловский и Александро-Невский районы.