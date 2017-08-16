В России появился новый вид спама

В России появился новый вид телефонного спама. По данным исследования компании Telecom Daily, с ним столкнулись уже около 65% россиян, пишут «
Запрограмированная злоумышленниками автоматическая система набирает телефонные номера и обрывает вызов после первого гудка. На аппарате «жертвы» высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Если гражданин перезвонит, на том конце автоматизированная система озвучит рекламное объявление.
Подобный способ доставки спама впервые появился в Японии. Стоит отметить, что пока он не противоречит российскому законодательству.