В Киеве обвинили Россию в передаче ракетных технологий КНДР. Об этом заявил и.о. председателя космического агентства Украины Юрия Радченко, передает
«По оперативной информации, Россия сегодня располагает ракетами „Циклон-2“ и „Циклон-3“ в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели есть. Документация есть. Из числа готовых изделий они могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнёрские отношения России и Северной Кореи», — сказал Радченко.
Ранее газета New York Times заявила, КНДР могла получить через черный рынок украинские двигатели для баллистических ракет.