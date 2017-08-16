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17:47, 16 августа 2017 813
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Транспортная прокуратура добилась установки пандуса на рязанском вокзале 1

Транспортная прокуратура добилась установки пандуса на рязанском вокзале

Рязанская транспортная прокуратура добилась установки пандуса на вокзале «Рязань-1». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки специалисты установили, что на вокзале отсутствовали пандус для инвалидов и площадка, обеспечивающие вход в здание. Кроме того, отсутствовали указатели для слабовидящих пассажиров, а контрольно-пропускные рамки по ширине не соответствовали требованиям стандарта.

По результатам проверки руководству Московской дирекции железнодорожных вокзалов прокуратура внесла представление.

В настоящее время вокзал оборудовали пандусом и входной площадкой.

Фото пресс-службы транспортной прокуратуры


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