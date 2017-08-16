Транспортная прокуратура добилась установки пандуса на рязанском вокзале

Рязанская транспортная прокуратура добилась установки пандуса на вокзале «Рязань-1». Об этом сообщила
В ходе проверки специалисты установили, что на вокзале отсутствовали пандус для инвалидов и площадка, обеспечивающие вход в здание. Кроме того, отсутствовали указатели для слабовидящих пассажиров, а контрольно-пропускные рамки по ширине не соответствовали требованиям стандарта.
По результатам проверки руководству Московской дирекции железнодорожных вокзалов прокуратура внесла представление.
В настоящее время вокзал оборудовали пандусом и входной площадкой.
Фото пресс-службы транспортной прокуратуры