«Стал отцом в десятый раз». Артемий Лебедев рассказал о своем главном достижении

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о своем главном достижении. В среду, 16 августа, мужчина написал в Facebook о том, что он стал отцом в десятый раз.
«Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолетного клуба, алкоголика, блоггера, ремонтника подъездов, дедушку рунета, коллекционера, покупателя кефира. Это все прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот — отцовство», — написал Лебедев.
Он добавил, что теперь у него есть четыре девочки и шесть мальчиков в диапазоне от нуля до 22 лет.
«Меня можно поздравить с прибавлением, а вас с тем, что теперь я буду писать про воспитание детей, области, в которой я разбираюсь получше логотипов», — заключил дизайнер.
Фото газеты «Комсомольская правда»