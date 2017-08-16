В Санкт-Петербурге представили мобильное приложение «Мосты Петербурга». Программа содержит самую полную информацию о городских мостах — график развода, фотографии, данные о мостах и набережных, пишет «
Отмечается, что приложение доступно для Android и iOS. Пока представлены русская и английская версия, к осени интерфейс планируют перевести на китайский язык.
Всего в приложении восемь разделов, среди которых «График развода», «Мосты Петербурга», «Набережные Петербурга», «Фотографии мостов», «Видео о мостах» и «Экскурсии».
«Авторы разработки также рассказали о возможности поиска любого моста по названию, по водному объекту, который он пересекает, по карте или в панорамах. Если в гаджете есть навигатор, можно будет проложить к мосту оптимальный маршрут, также настроить выплывающие уведомления о времени разведения того или иного моста», — говорится в сообщении.