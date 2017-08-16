Скопинские автоинспекторы задержали пьяного грабителя. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.
Преступление произошло в кафе в поселке Желтухинском. Один из посетителей похитил с прилавка две бутылки спиртного и скрылся. К поискам злоумышленника подключили ДПС. Вскоре экипаж одной из патрульных машин заметил автомобиль, похожий по описанию на разыскиваемый.
Полицейские остановили машину и задержали нетрезвого 25-летнего жителя города Скопин, подозреваемого в совершении грабежа. Похищенные бутылки у него изъяли.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, ему грозит до четырех лет колонии.