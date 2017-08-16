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14:31, 16 августа 2017 98
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Скопинские автоинспекторы задержали пьяного грабителя

Скопинские автоинспекторы задержали пьяного грабителя

Скопинские автоинспекторы задержали пьяного грабителя. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.

Преступление произошло в кафе в поселке Желтухинском. Один из посетителей похитил с прилавка две бутылки спиртного и скрылся. К поискам злоумышленника подключили ДПС. Вскоре экипаж одной из патрульных машин заметил автомобиль, похожий по описанию на разыскиваемый.

Полицейские остановили машину и задержали нетрезвого 25-летнего жителя города Скопин, подозреваемого в совершении грабежа. Похищенные бутылки у него изъяли.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, ему грозит до четырех лет колонии.


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