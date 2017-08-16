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13:00, 16 августа 2017 1 076

Скидки до 50% и мороженное за рубль. «Элекс» пригласил рязанцев на День рождения магазина на Московском

Скидки до 50% и мороженное за рубль. «Элекс» пригласил рязанцев на День рождения магазина на Московском

В субботу, 19 августа, «Элекс» отпразднует с рязанцами День рождения магазина на Московском. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Торжества стартуют в 10:00 на площадке перед магазином по адресу: Московское шоссе, дом №33-Б. В это время начнется демонстрация соковыжималки и кофемашины, где все желающие смогут угоститься свежевыжатыми соками или натуральным кофе.

«А также всех наших друзей мы будем угощать мороженным всего за 1 рубль», — пообещали организаторы.

Для юных гостей будут работать аквагрим, надувной батут и зажигательные миньоны, с которыми можно сделать фото на память. Кроме того, все желающие смогут прокатиться на гироскутере и окунуться мир виртуальной реальности.

Кроме праздника, «Элекс» устроит грандиозную распродажу со скидками до 50%. Например, телевизор Philips диагональю 81 см всего за 12 990 или ноутбук Acer c процессором Intel всего за 14 990 и еще более 100 предложений.

«Приходите к нам в гости! Праздник начнётся в 10:00, будем вас ждать на Московском шоссе 33-Б!», — призвали организаторы.


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