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16:35, 16 августа 2017 1 375
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Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл

Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вызвал Владимира Познера на баттл. Шнуров предложил телеведущему самому выбрать площадку, но тот отказался принимать участие, назвав это пиаром, передает «РИА Новости».

«Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В.В. Познера на баттл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет — „Слово“, Versus или Первый Канал… Как пожелает Познер», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее на видеохостинге YouTube более 10 миллионов просмотров набрал рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного. Ролик с состязанием рэперов был опубликован в воскресенье, 13 августа.

Фото из Instagram Сергея Шнурова


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