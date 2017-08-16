Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вызвал Владимира Познера на баттл. Шнуров предложил телеведущему самому выбрать площадку, но тот отказался принимать участие, назвав это пиаром, передает «
«Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В.В. Познера на баттл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет — „Слово“, Versus или Первый Канал… Как пожелает Познер», — написал Шнуров на своей странице в
Напомним, ранее на видеохостинге YouTube более 10 миллионов просмотров
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