Рязанских учителей проверят на знание русского языка и математики

Учителей Рязанской области проверят на знание русского языка и математики. Они напишут тесты по профильным предметам, чтобы показать уровень своей компетентности, передает «
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что каждый десятый учитель русского языка и математики имеет пробелы в знаниях по профильным предметам.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева, в свою очередь, заявляла о намерениях провести предметные тесты по математике и русскому языку в пятнадцати регионах России, чтобы затем повысить их квалификацию, устранив пробелы в знаниях.
«Готовность участия в оценке учителей в 2017 году подтвердили Хабаровский край, республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, а также Московская, Волгоградская, Ленинградская, Курганская, Томская, Ярославская и Рязанская области», — говорится в сообщении.