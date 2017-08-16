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19:04, 16 августа 2017 2 064
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Рязанских учителей проверят на знание русского языка и математики

Рязанских учителей проверят на знание русского языка и математики

Учителей Рязанской области проверят на знание русского языка и математики. Они напишут тесты по профильным предметам, чтобы показать уровень своей компетентности, передает «РИА Новости».

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что каждый десятый учитель русского языка и математики имеет пробелы в знаниях по профильным предметам.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева, в свою очередь, заявляла о намерениях провести предметные тесты по математике и русскому языку в пятнадцати регионах России, чтобы затем повысить их квалификацию, устранив пробелы в знаниях.

«Готовность участия в оценке учителей в 2017 году подтвердили Хабаровский край, республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, а также Московская, Волгоградская, Ленинградская, Курганская, Томская, Ярославская и Рязанская области», — говорится в сообщении.


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