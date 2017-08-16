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19:49, 16 августа 2017 1 710
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Рязанка на «Форде» сбила мотоциклиста на Московском шоссе

Рязанка на «Форде» сбила мотоциклиста на Московском шоссе

Вечером в среду, 16 августа, рязанка на Ford Focus сбила мотоциклиста на Московском шоссе. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Как рассказал RZN.info очевидец произошедшего, молодой человек ехал «в междурядье, между первым и вторым рядом, которые предназначены для поворота направо». Девушка же — во втором ряду справа.

Автоледи собиралась поворачивать направо, а мотоциклист — проехать прямо. При этом, по словам очевидца, поворотники он не включал. «Но для честности надо отметить, что это уже на оранжевый сигнал светофора было», — добавил собеседник.

В результате ДТП иномарка получила механические повреждения, о состоянии молодого человека пока ничего неизвестно. Однако очевидец отметил, что авария произошла при минимальной скорости, поэтому мотоциклист «вряд ли серьезно пострадал».

Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»


© RZN.info

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