Рязанец получил условный срок за кражу батареи

Житель Рязанской области получил условный срок за кражу батареи. Об этом сообщил
Преступление произошло в селе Болонь. Пьяный мужчина, находясь в подъезде жилого дома, решил заработать себе на выпивку. Для этого он проник в одну из квартир, снял с креплений радиатор отопления, но не смог незаметно унести добычу — вернулась хозяйка жилища. Злоумышленник бросил батарею и скрылся. Вскоре мужчину задержали.
За попытку кражи радиатора стоимостью 1590 рублей 80 копеек мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище). Кроме того, ему предстоит пройти курс лечения от алкоголизма.