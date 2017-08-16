Рязанец погасил крупный долг только после ареста его автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина не оплатил налоги и штрафы ГИБДД на общую сумму 250 тысяч рублей. Должника предупредили о возбужденном исполнительном производстве, однако он не явился в отдел приставов и постарался скрыть свое имущество.
Специалисты УФССП установили, что нарушителю принадлежит автомобиль Suzuki Grand Vitar, и арестовали его. От рязанца потребовали полного погашения задолженности, сообщив, что в противном случае его машину принудительно продадут.
В течение нескольких дней нарушитель нашел нужную сумму и передал ее приставам.