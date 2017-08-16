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21:29, 16 августа 2017 292
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Рязанец погасил крупный долг только после ареста его автомобиля

Рязанец погасил крупный долг только после ареста его автомобиля

Рязанец погасил крупный долг только после ареста его автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина не оплатил налоги и штрафы ГИБДД на общую сумму 250 тысяч рублей. Должника предупредили о возбужденном исполнительном производстве, однако он не явился в отдел приставов и постарался скрыть свое имущество.

Специалисты УФССП установили, что нарушителю принадлежит автомобиль Suzuki Grand Vitar, и арестовали его. От рязанца потребовали полного погашения задолженности, сообщив, что в противном случае его машину принудительно продадут.

В течение нескольких дней нарушитель нашел нужную сумму и передал ее приставам.


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