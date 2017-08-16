Рязанцев освободили от обязательной уборки прилегающей территории

Во вторник, 15 августа, прошли публичные слушания по вопросу изменения правил благоустройства города.
Первый вопрос коснулся передачи полномочий по вывозу и утилизации коммунальных отходов. Раньше этот вопрос курировался органами местного самоуправления, теперь он передается в региональное правительство. Однако изменения вступят в силу лишь с 1 мая 2018 года, когда будет подписан акт о региональном операторе, который займется вывозом ТБО.
Также новые правила регламентируют организацию и место сбора ртутосодержащих ламп.
На втором вопросе обсуждалась уборка прилегающей территории собственниками. Ранее правила благоустройства обязывали рязанцев убирать прилегающую территорию, теперь этот вопрос носит добровольный характер. При этом в добровольный контракт помимо уборки от мусора и окашивания внесли систематическую очистку территории от снега и наледи и обработку противогололедным средством.
На слушания зарегистрировалось два человека. До начала обсуждения письменных обращений не поступало.