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16:53, 16 августа 2017 2 196
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Рязанцев освободили от обязательной уборки прилегающей территории

Рязанцев освободили от обязательной уборки прилегающей территории

Во вторник, 15 августа, прошли публичные слушания по вопросу изменения правил благоустройства города.

Первый вопрос коснулся передачи полномочий по вывозу и утилизации коммунальных отходов. Раньше этот вопрос курировался органами местного самоуправления, теперь он передается в региональное правительство. Однако изменения вступят в силу лишь с 1 мая 2018 года, когда будет подписан акт о региональном операторе, который займется вывозом ТБО.

Также новые правила регламентируют организацию и место сбора ртутосодержащих ламп.

На втором вопросе обсуждалась уборка прилегающей территории собственниками. Ранее правила благоустройства обязывали рязанцев убирать прилегающую территорию, теперь этот вопрос носит добровольный характер. При этом в добровольный контракт помимо уборки от мусора и окашивания внесли систематическую очистку территории от снега и наледи и обработку противогололедным средством.

На слушания зарегистрировалось два человека. До начала обсуждения письменных обращений не поступало.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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