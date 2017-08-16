Рязанцам предложили бесплатно посмотреть на гонки внедорожников, которые состоятся 19 августа в окрестностях деревни Сидоровка Рыбновского района.
Участникам, которые в этот раз выступят не только на внедорожниках, но и на грузовиках и квадроциклах, предстоит преодолеть кольцевую дистанцию в два километра. «С каждым кругом трасса будет становиться все сложнее и непредсказуемее, испытывая спортсменов и технику на выносливость», — отметили организаторы.
Зрители смогут наблюдать за гонкой на протяжении всего маршрута. «В лагере установят охрану, а на его территории обустроят кафе, гостевую парковку и туалеты», — пообещали организаторы.
Расписание:
- 9:00 — официальное открытие соревнований для зрителей и гостей мероприятия;
- 9:30 — брифинг и представление участников;
- 10:00 — старт категории ТР-1;
- 13:30 — окончание заезда для ТР-1;
- 14:30 — старт квадроциклов;
- 16:00 — окончание заезда квадроциклов;
- 16:00 —- старт заезда для ТР-2 и АБСОЛЮТНЫЙ;
- 19:30 — окончание заезда для ТР-2 и АБСОЛЮТНЫЙ;
- 21:30 — награждение победителей.
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