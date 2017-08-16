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14:01, 16 августа 2017 1 087
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Рязанцам предложили бесплатно посмотреть на гонки внедорожников

Рязанцам предложили бесплатно посмотреть на гонки внедорожников

Рязанцам предложили бесплатно посмотреть на гонки внедорожников, которые состоятся 19 августа в окрестностях деревни Сидоровка Рыбновского района.

Участникам, которые в этот раз выступят не только на внедорожниках, но и на грузовиках и квадроциклах, предстоит преодолеть кольцевую дистанцию в два километра. «С каждым кругом трасса будет становиться все сложнее и непредсказуемее, испытывая спортсменов и технику на выносливость», — отметили организаторы.

Зрители смогут наблюдать за гонкой на протяжении всего маршрута. «В лагере установят охрану, а на его территории обустроят кафе, гостевую парковку и туалеты», — пообещали организаторы.

Расписание:

  • 9:00 — официальное открытие соревнований для зрителей и гостей мероприятия;
  • 9:30 — брифинг и представление участников;
  • 10:00 — старт категории ТР-1;
  • 13:30 — окончание заезда для ТР-1;
  • 14:30 — старт квадроциклов;
  • 16:00 — окончание заезда квадроциклов;
  • 16:00 —- старт заезда для ТР-2 и АБСОЛЮТНЫЙ;
  • 19:30 — окончание заезда для ТР-2 и АБСОЛЮТНЫЙ;
  • 21:30 — награждение победителей.

Следить за новостями можно на сайте мероприятия.


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