Рязанца приговорили к обязательным работам за крупную задолженность по кредитам

Рязанца приговорили к обязательным работам за многомиллионную задолженность по кредитам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Отмечается, что приставы пытались добиться от нарушителя погашения долга всеми законными способами, однако деньги так и не появились.
Злоумышленника неоднократно предупреждали о возможности возбуждения уголовного дела, однако он игнорировал требования приставов и скрывал от них свое имущество.
В суде должник раскаялся, его признали виновным и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.