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20:31, 16 августа 2017 526
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Рязань выполнит все решения антитеррористического комитета — Любимов

Рязань выполнит все решения антитеррористического комитета — Любимов

Рязанская область готова выполнить в полном объеме все решения Национального антитеррористического комитета. Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву при личной встрече в среду, 16 августа.

По словам главы региона, особое внимание в области уделяется вопросам безопасности объектов транспортной инфраструктуры. «Для региона вопросы безопасности являются актуальными, и по всем направлениям мы активно работаем. В ближайшее время продолжится развитие системы „Безопасный город“, которая позволит людям чувствовать себя более комфортно», — добавил Любимов.

Патрушев отметил, что вопросы безопасности «играют очень важное значение в работе по повышению уровня жизни людей», созданию условий для социально-экономического развития регионов и страны в целом. «Если вопросы безопасности не решены, ждать, что качество жизни людей улучшится, сложно. Нам необходимо работать на упреждение новых вызовов и угроз, связанных с обстановкой, которая складывается в мире на сегодняшний день», — заключил секретарь Совета безопасности.

Напомним, Патрушев также провел в Рязани выездное совещание с главами ЦФО.


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