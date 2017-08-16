Рязанская область готова выполнить в полном объеме все решения Национального антитеррористического комитета. Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву при личной встрече в среду, 16 августа.
По словам главы региона, особое внимание в области уделяется вопросам безопасности объектов транспортной инфраструктуры. «Для региона вопросы безопасности являются актуальными, и по всем направлениям мы активно работаем. В ближайшее время продолжится развитие системы „Безопасный город“, которая позволит людям чувствовать себя более комфортно», — добавил Любимов.
Патрушев отметил, что вопросы безопасности «играют очень важное значение в работе по повышению уровня жизни людей», созданию условий для социально-экономического развития регионов и страны в целом. «Если вопросы безопасности не решены, ждать, что качество жизни людей улучшится, сложно. Нам необходимо работать на упреждение новых вызовов и угроз, связанных с обстановкой, которая складывается в мире на сегодняшний день», — заключил секретарь Совета безопасности.
Напомним, Патрушев также провел в Рязани