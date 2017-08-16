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10:43, 16 августа 2017 1 143
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Провал асфальта в центре Рязани ликвидировали

Провал асфальта в центре Рязани ликвидировали

Рабочие завершили ремонт на месте провала асфальта в центре Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

«По сообщению управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города, работы по ликвидации последствий провала асфальта на пересечении улиц Урицкого и Электрозаводской завершены, подача водоснабжения в дома возобновлена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что какое-то время потребуется для благоустройства и асфальтирования участка. При этом препятствий для полноценного движения автотранспорта уже нет.

Накануне работавшие на месте происшествия сотрудники «Водоканала» заявили корреспонденту RZN.info, что на ликвидацию последствий провала потребуется до трех дней.

Напомним, асфальт на перекрестке улиц Электрозаводской и Урицкого провалился утром во вторник, 15 августа, из-за прорыва водопровода.


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