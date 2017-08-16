Провал асфальта в центре Рязани ликвидировали

Рабочие завершили ремонт на месте провала асфальта в центре Рязани. Об этом сообщил
«По сообщению управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города, работы по ликвидации последствий провала асфальта на пересечении улиц Урицкого и Электрозаводской завершены, подача водоснабжения в дома возобновлена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что какое-то время потребуется для благоустройства и асфальтирования участка. При этом препятствий для полноценного движения автотранспорта уже нет.
Накануне работавшие на месте происшествия сотрудники «Водоканала»
Напомним, асфальт на перекрестке улиц Электрозаводской и Урицкого провалился утром во вторник, 15 августа, из-за прорыва водопровода.