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12:25, 16 августа 2017 724

Прио-Внешторгбанк открыл офис в Шилове

Прио-Внешторгбанк открыл офис в Шилове

Прио-Внешторгбанк открыл офис в Шилове. Церемония прошла 15 августа, ее посетили председатель правления банка Роман Ганишин и глава района Василий Фомин. Шиловский офис стал третьим по счету отделением, открытым банком в этом году.

С предложением открыть офис в Шилове к руководству банка обратились его клиенты, которым приходилось обслуживаться в Рязани и соседнем Шацке.

«Обычно банк, открывая представительство, начинает продвижение, поиск клиентов. Здесь же сами клиенты пришли и предложили открыть для них отделение. Довольно редкая и приятная ситуация», — отметил Роман Ганишин. По его словам, клиенты также помогли подобрать подходящее помещение.

Как отметили в финансовой организации, в новом офисе Прио-Внешторгбанка предоставлен полный комплекс услуг для физических и юридических лиц. Просторное, светлое помещение, расположенное в самом центре Шилово, отделано в соответствии с едиными стандартами, призвано сделать получение банковских услуг максимально удобным и комфортным.

«Неизменно высокий уровень работы с клиентами, скорость принятия решений, возможность прямого диалога с банком принесет пользу как физическим лицам так и предпринимателям района. Местная администрация также полностью поддержала проект, понимая его важность для экономики района», — отмечается в пресс-релизе.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) основан в Рязани 6 декабря 1989 года.


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