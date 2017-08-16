Отец погибшего «пьяного» мальчика опроверг отказ от эксгумации тела ребенка

Отец погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе шестилетнего ребенка Роман Шимко опроверг отказ от эксгумации. Об этом он заявил «
«Я сам не совсем понимаю, что происходит. Мы с адвокатами на эту тему говорили довольно давно, обсуждали, что эксгумация нежелательна, но конкретного отказа не было. Но если мы и будем ее делать, то только для того, чтобы обнаружить переломы костей, алкоголь там уже не найти», — сказал Шимко.
Мужчина также подчеркнул, что информация об отказе от эксгумации должна исходить только от него.
Напомним, ранее адвокат семьи Шимко сообщил о том, что родители погибшего мальчика
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