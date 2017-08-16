Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:54, 16 августа 2017 435
 0    0

Отец погибшего «пьяного» мальчика опроверг отказ от эксгумации тела ребенка

Отец погибшего «пьяного» мальчика опроверг отказ от эксгумации тела ребенка

Отец погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе шестилетнего ребенка Роман Шимко опроверг отказ от эксгумации. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Я сам не совсем понимаю, что происходит. Мы с адвокатами на эту тему говорили довольно давно, обсуждали, что эксгумация нежелательна, но конкретного отказа не было. Но если мы и будем ее делать, то только для того, чтобы обнаружить переломы костей, алкоголь там уже не найти», — сказал Шимко.

Мужчина также подчеркнул, что информация об отказе от эксгумации должна исходить только от него.

Напомним, ранее адвокат семьи Шимко сообщил о том, что родители погибшего мальчика решили отказаться от эксгумации тела ребенка.

Фото из Одноклассников


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:50, 16 августа 2017
Рязанца приговорили к обязательным работам за крупную задолженность по кредитам
21:29, 16 августа 2017
Рязанец погасил крупный долг только после ареста его автомобиля
20:54, 16 августа 2017
Отец погибшего «пьяного» мальчика опроверг отказ от эксгумации тела ребенка
20:15, 16 августа 2017
«Стал отцом в десятый раз». Артемий Лебедев рассказал о своем главном достижении
19:31, 16 августа 2017
Рязанец припарковался на пешеходном переходе у детсада. Фото 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

Крупнейшая в России нефтяная компания работает прежде всего в интересах государства.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 31 816
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 31 318
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 245
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 545
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 292
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум