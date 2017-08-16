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15:25, 16 августа 2017 1 998
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Ночью сотрудников рязанского завода эвакуировали из-за задымления

Ночью сотрудников рязанского завода эвакуировали из-за задымления

В ночь на среду, 16 августа, 30 сотрудников биофармацевтического завода «ФОРТ», расположенного в деревне Ялтуново, эвакуировали из-за задымления. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 3:35, на вызов выехали четыре автомобиля и 11 пожарных.

При проверке помещений специалисты установили, что произошло короткое замыкания без последующего возгорания. Последствия инцидента устранили, цех проветрили, а производство возобновили.

Фото издательства «Пресса»


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