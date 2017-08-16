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18:39, 16 августа 2017 1 739
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На Касимовском шоссе «Фольксваген» врезался в «двенадцатую». Фото 1

На Касимовском шоссе «Фольксваген» врезался в «двенадцатую». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Вечером в среду, 16 августа, на Касимовском шоссе Volkswagen Polo врезался в ВАЗ-2112. Авария произошла около кафе «Мария».

В результате ДТП у иномарки отлетел бампер, «двенадцатая» также получила серьезные механические повреждения.

Как рассказал RZN.info водитель Volkswagen, он сам стал виновником произошедшего. От дальнейших комментариев мужчина отказался.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Из-за аварии на Касимовском шоссе собирается пробка в сторону центра.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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