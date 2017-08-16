На Касимовском шоссе «Фольксваген» врезался в «двенадцатую». Фото

Вечером в среду, 16 августа, на Касимовском шоссе Volkswagen Polo врезался в ВАЗ-2112. Авария произошла около кафе «Мария».
В результате ДТП у иномарки отлетел бампер, «двенадцатая» также получила серьезные механические повреждения.
Как рассказал RZN.info водитель Volkswagen, он сам стал виновником произошедшего. От дальнейших комментариев мужчина отказался.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Из-за аварии на Касимовском шоссе собирается пробка в сторону центра.