Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:54, 16 августа 2017 1 328
 0    0

Минтранс ужесточит требования для перевозки детей в автобусах

Минтранс ужесточит требования для перевозки детей в автобусах

Минтранс ужесточит требования для перевозки детей в автобусах. Замминистра транспорта НиколайАсаул рассказал о новых требованиях к организации детских перевозок, пишут «Известия».

На автобусах планируют установить маячки желтого или оранжевого цвета. Также Минтранс разрешит находиться в автобусе сотрудникам турфирмы, организовавшим поездку.

Водитель такого автобуса должен будет иметь не менее трех лет стажа и 12 месяцев непрерывного стажа.

Замминистра подчеркнул, что Минтранс регулярно поднимает вопрос безопасности детских перевозок, особенно летом, в период активного отдыха. Сейчас статистика ДТП по России показывает, что страна находится не в лучшей группе по аварийности.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:34, 16 августа 2017
Автобус Москва — Шацк пустят от станции «Красногвардейская»
11:31, 16 августа 2017
Автобусы Москва — Рязань начнут ходить от станции метро «Красногвардейская» 1
10:43, 16 августа 2017
Провал асфальта в центре Рязани ликвидировали
9:54, 16 августа 2017
Минтранс ужесточит требования для перевозки детей в автобусах
17:48, 15 августа 2017
Аварийная бригада устранила прорыв воды на улице Радищева. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Глава государства планирует посетить регион в конце августа.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 31 154
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 30 956
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 048
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 227
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 187
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Форум