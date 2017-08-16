Минтранс ужесточит требования для перевозки детей в автобусах. Замминистра транспорта НиколайАсаул рассказал о новых требованиях к организации детских перевозок, пишут «
На автобусах планируют установить маячки желтого или оранжевого цвета. Также Минтранс разрешит находиться в автобусе сотрудникам турфирмы, организовавшим поездку.
Водитель такого автобуса должен будет иметь не менее трех лет стажа и 12 месяцев непрерывного стажа.
Замминистра подчеркнул, что Минтранс регулярно поднимает вопрос безопасности детских перевозок, особенно летом, в период активного отдыха. Сейчас статистика ДТП по России показывает, что страна находится не в лучшей группе по аварийности.