Любимов пообещал сделать Рязанскую область «цифровым регионом». Об этом в среду, 16 августа, глава региона заявил в беседе с журналистами на выездном совещании Совбеза о транспортной и информационной безопасности в ЦФО.
По его словам, в регионе существует план по переходу на отечественное программное обеспечение. «Рязанская область должна будет стать цифровым регионом, в котором будут инновационные кластеры, состоящие из университетов и предприятий, которые будут это широко использовать», — отметил Любимов.
Он подчеркнул, что в правительстве области также в ближайшее время пройдет переход, поэтому региону потребуется «наше» ПО, которое является залогом безопасности
«Мы внедряем и будем сами разрабатывать программное обеспечение», — заключил врио губернатора.