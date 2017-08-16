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15:50, 16 августа 2017 4 683
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Китайский самолет экстренно сел в Москве из-за пьяного дебошира

Китайский самолет экстренно сел в Москве из-за пьяного дебошира

В ночь на среду, 16 августа, самолет китайской авиакомпании экстренно сел в Москве из-за пьяного пассажира. Борт летел из Франкфурта в Пекин, со ссылкой на источник из аэропорта «Шереметьево» передает «Интерфакс».

«Командир „Боинга“ запросил незапланированную посадку, поскольку один из пассажиров — гражданин Китая — переборщил с алкоголем и стал наносить себе увечья», — говорится в сообщении.

Самолет посадили в «Шереметьево», после чего и на борт поднялись полицейские и медики.

«Во время посадки пассажир успел разбить бортовую посуду и порезать себе руку. Поднявшиеся на борт медики оказали ему первую помощь, однако китайский авиаперевозчик отказался везти буйного пассажира к месту назначения до проведения разбирательства. Он был снят с рейса вместе со своей семьей», — говорится в сообщении.


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