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10:23, 16 августа 2017 1 190
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Бастрыкин поручил провести проверку по факту убийства котенка в прямом эфире 1

Бастрыкин поручил провести проверку по факту убийства котенка в прямом эфире

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту убийства котенка в прямом эфире одной из социальных сетей. Об этом сообщил сайт СКР.

Информация о происшествии ранее появилась в ряде СМИ. Девочки-подростки из города Кинель Самарской области убили котенка, ударяя его об стену, транслируя эти действия в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая из девочек «учит» глумиться над животными свою маленькую сестренку.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области провести проверку и дать объективную правовую оценку действиям подростков. «Александр Бастрыкин также поручил дать оценку работы должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверять условия жизни и воспитания детей, а также проводить профилактические мероприятия с несовершеннолетними», — говорится в сообщении.


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