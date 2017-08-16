Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту убийства котенка в прямом эфире одной из социальных сетей. Об этом сообщил
Информация о происшествии ранее появилась в ряде СМИ. Девочки-подростки из города Кинель Самарской области убили котенка, ударяя его об стену, транслируя эти действия в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая из девочек «учит» глумиться над животными свою маленькую сестренку.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области провести проверку и дать объективную правовую оценку действиям подростков. «Александр Бастрыкин также поручил дать оценку работы должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверять условия жизни и воспитания детей, а также проводить профилактические мероприятия с несовершеннолетними», — говорится в сообщении.