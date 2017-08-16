Фролов за месяц поднялся на четыре строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО

Владислав Фролов по итогам июля занял восьмое место в медиарейтинге 15 глав столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».
Глава Рязани за месяц отыграл четыре строчки, опередив представителей Твери и Орла. Мэр Олег Булеков, в свою очередь, поднялся на второе место. Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. При этом учитывают тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
Исследователи не уточняют, что конкретно позволило Фролову отыграть сразу четыре позиции. При этом Булеков запомнился приемом граждан, на котором поручил заменить ветхий водопровод на Призаводской улице и участием в решении вопросов с рязанскими долгостроями «Аэробус», «Вятич» и «Лидер».
Медиаиндекс Булекова в июле составил 2 227 (+1048 к июньскому уровню), Фролова — 1 016 (+502). «Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 41,4 тысячи СМИ.