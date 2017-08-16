Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:28, 16 августа 2017 755
 0    0

Фролов за месяц поднялся на четыре строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО

Фролов за месяц поднялся на четыре строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО

Владислав Фролов по итогам июля занял восьмое место в медиарейтинге 15 глав столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».

Глава Рязани за месяц отыграл четыре строчки, опередив представителей Твери и Орла. Мэр Олег Булеков, в свою очередь, поднялся на второе место. Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. При этом учитывают тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

Исследователи не уточняют, что конкретно позволило Фролову отыграть сразу четыре позиции. При этом Булеков запомнился приемом граждан, на котором поручил заменить ветхий водопровод на Призаводской улице и участием в решении вопросов с рязанскими долгостроями «Аэробус», «Вятич» и «Лидер».

Медиаиндекс Булекова в июле составил 2 227 (+1048 к июньскому уровню), Фролова — 1 016 (+502). «Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 41,4 тысячи СМИ.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
9:28, 16 августа 2017
Фролов за месяц поднялся на четыре строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО
18:01, 15 августа 2017
Россия передала Казахстану озеро в Новосибирской области
15:42, 15 августа 2017
Рязанский облизбирком утвердил текст бюллетеня на выборы губернатора
20:09, 14 августа 2017
Молодые рязанцы смогут пройти стажировку в региональных министерствах 1
19:33, 14 августа 2017
В Рязани обсудили организацию общественного контроля на губернаторских выборах 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Глава государства планирует посетить регион в конце августа.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 31 149
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 30 914
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 046
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 225
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 183
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Форум