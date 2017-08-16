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17:45, 16 августа 2017 955
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Фотоловушки в Окском заповеднике засняли игру лисенка. Видео

Фотоловушки в Окском заповеднике засняли игру лисенка. Видео

Фотоловушки в Окском заповеднике засняли лисью семью, а также енотовидную собаку. Видео с животными опубликовали на странице заповедника в соцсетях.

Фотоловушки установили в июне 2017 года. Через пять дней после установки в кадр попал лисенок. Он бегал два часа около норы, лазал по упавшим стволам, играл шишками.

Вечером из норы появилась взрослая лисица и принялась тревожно обнюхивать следы человека. Предположили, что животное, приучившись воровать еду в деревне, привыкло видеть в людях врагов.

Лисы снова появились спустя шесть дней, но уже «проходом» — они перебирались в новую нору.

Два раза к норе приходила енотовидная собака, которая внимательно изучала и обнюхивала выходы. Сотрудники заповедника предположили, что она присматривала дом на зиму.


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