Рязанским браконьерам грозит миллионный штраф за ловлю сетями

Двум рязанцам грозит лишение свободы на срок до пяти лет за незаконную ловлю рыбы сетью. Об этом сообщила
Во время рейдов полицейские обнаружили, что 56-летний мужчина и его и 37-летний сын выставили сети у села Агро-Пустынь. На месте обнаружили более 200 метров сетей и добычу, среди которой было четыре вида рыбы промысловых пород. Найденное изъяли.
Выяснилось, что ранее злоумышленники уже привлекались к административной ответственности за нарушения правил рыбалки.
Рязанцам грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.