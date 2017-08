Дэниэл Крейг подтвердил свое участие в новом фильме о Джеймсе Бонде

Дэниэл Крейг подтвердил свое участие в 25-й части фильма о Джеймсе Бонде. Актер, сыгравший агента 007 в последних частях картины, рассказал об этом на ток-шоу телеканала CBS .

На вопрос ведущего Стивена Кольбера, вернется ли Крэйг в «бондиану», он ответил «да», говорится в Twitter ток-шоу.

Ранее сообщалось, что актер подписал контракт на участие в двух частях новой «бондианы».

Телеканал Sky News , Крэйг сообщил, что сыграет Бонда в пятый и последний раз. «Я думаю, это конец. Я просто хочу уйти на высокой ноте и я не могу дождаться», — сказал актер.

Новая часть фильма о Джеймсе Бонде выйдет в прокат 8 ноября 2019 года.

Дэниел Крейг сыграл агента в четырех лентах: «Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «007: Координаты „Скайфолл“», «007: Спектр».

Фото Kinopoisk

Daniel Craig, will you return as James Bond? - @StephenAtHome



Yes - #DanielCraig #LSSC pic.twitter.com/FroXh2qsp4