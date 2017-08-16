Дэниэл Крейг подтвердил свое участие в новом фильме о Джеймсе Бонде

Дэниэл Крейг подтвердил свое участие в 25-й части фильма о Джеймсе Бонде. Актер, сыгравший агента 007 в последних частях картины, рассказал об этом на ток-шоу телеканала
На вопрос ведущего Стивена Кольбера, вернется ли Крэйг в «бондиану», он ответил «да», говорится в Twitter ток-шоу.
Ранее сообщалось, что актер подписал контракт на участие в двух частях новой «бондианы».
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Новая часть фильма о Джеймсе Бонде выйдет в прокат 8 ноября 2019 года.
Дэниел Крейг сыграл агента в четырех лентах: «Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «007: Координаты „Скайфолл“», «007: Спектр».
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BREAKING NEWS: 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— The Late Show (@colbertlateshow) 16 августа 2017 г.
Daniel Craig, will you return as James Bond? - @StephenAtHome
Yes - #DanielCraig #LSSC pic.twitter.com/FroXh2qsp4