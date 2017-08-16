Александр Беглов похвалил инициативу Любимова по безопасности школьников. Об этом полпред президента в ЦФО рассказал в беседе с журналистами в среду, 16 августа.
Беглов отметил, что Николай Любимов провел совещание, на котором дал указания всем силовым структурам и «транспортникам» в течение двух месяцев с 1 сентября особо обращать внимание на детей.
«Дети возвращаются в школы, за время каникул они немного отвыкли от безопасности на дороге. Это хорошая инициатива, всем с 1 сентября нужно заниматься школьниками и студентами которые находились в лагерях и домах отдыха», — подчеркнул Беглов.
По его словам, безопасность детей — это не только дело главы региона, но и родителей.