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16:44, 16 августа 2017 2 104
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Беглов похвалил инициативу Любимова по безопасности школьников 1

Беглов похвалил инициативу Любимова по безопасности школьников

Александр Беглов похвалил инициативу Любимова по безопасности школьников. Об этом полпред президента в ЦФО рассказал в беседе с журналистами в среду, 16 августа.

Беглов отметил, что Николай Любимов провел совещание, на котором дал указания всем силовым структурам и «транспортникам» в течение двух месяцев с 1 сентября особо обращать внимание на детей.

«Дети возвращаются в школы, за время каникул они немного отвыкли от безопасности на дороге. Это хорошая инициатива, всем с 1 сентября нужно заниматься школьниками и студентами которые находились в лагерях и домах отдыха», — подчеркнул Беглов.

По его словам, безопасность детей — это не только дело главы региона, но и родителей.


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