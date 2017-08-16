Автобусы Москва — Рязань начнут ходить от автостанции «Красногвардейская». Об этом сообщил
Отправляться автобусты будут ежедневно с 17 августа в 08:15; 10:15; 11:45; 17:15; 18:45 и 20:45. Ориентировочное время в пути около 3 часов 30 минут.
Автостанция «Красногвардейская» находится по адресу: Москва, Ореховый бульвар, владение №24, корпус 1-Г — в трех минутах ходьбы от станции метро с таким же названием.
От метро «Красногвардейская» можно добраться следующим образом: первый вагон из центра, при выходе из стеклянных дверей метро повернуть направо, далее, пройдя пять метров по подземному переходу, повернуть налево и подняться по лестнице. Автостанция находится с правой стороны по ходу движения.
Отметим, что Автобусы на Рязань также продолжат курсировать от станции «