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11:31, 16 августа 2017 2 619
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Автобусы Москва — Рязань начнут ходить от станции метро «Красногвардейская» 1

Автобусы Москва — Рязань начнут ходить от станции метро «Красногвардейская»

Автобусы Москва — Рязань начнут ходить от автостанции «Красногвардейская». Об этом сообщил сайт ГУП «Мосгортранс».

Отправляться автобусты будут ежедневно с 17 августа в 08:15; 10:15; 11:45; 17:15; 18:45 и 20:45. Ориентировочное время в пути около 3 часов 30 минут.

Автостанция «Красногвардейская» находится по адресу: Москва, Ореховый бульвар, владение №24, корпус 1-Г — в трех минутах ходьбы от станции метро с таким же названием.

От метро «Красногвардейская» можно добраться следующим образом: первый вагон из центра, при выходе из стеклянных дверей метро повернуть направо, далее, пройдя пять метров по подземному переходу, повернуть налево и подняться по лестнице. Автостанция находится с правой стороны по ходу движения.

Отметим, что Автобусы на Рязань также продолжат курсировать от станции «Котельники».


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