На маршруте «Москва — Шацк» с 17 августа появится рейс от автостанции «Красногвардейская». Об этом сообщил
Автобусы будут отправляться ежедневно в 11:00. Рейс будет следовать через промежуточные остановки в Рязани, Шилове и Путятине. Время в пути составит около 6 часов 35 минут.
Автостанция находится по адресу: Москва, Ореховый бульвар, владение №24, корпус 1-Г — в трех минутах ходьбы от станции метро с таким же названием. От метро «Красногвардейская» можно добраться следующим образом: первый вагон из центра, при выходе из стеклянных дверей метро повернуть направо, далее, пройдя пять метров по подземному переходу, повернуть налево и подняться по лестнице. Автостанция находится с правой стороны по ходу движения.