В столкновении с внедорожником в Горроще пострадали пять пассажиров маршрутки. Фото

В столкновении с внедорожником в Горроще пострадали пять пассажиров маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Как сообщили в ведомстве, 40-летний рязанец за рулем Mitsubishi Montero поворачивал с улицы Гагарина налево на Братиславскую и не пропустил маршрутку Peugeot Boxer, под управлением 46-летнего водителя.
От столкновения внедорожник перевернулся на бок.
В результате столкновения пострадал водитель Mitsubishi и пять пассажиров маршрутки. Среди них три женщины 40,39 и 27-лет, 36-летний рязанец и 58-летняя пенсионерка. Их госпитализировали.
По предварительным данным, водитель внедорожника был пьян.