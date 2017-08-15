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9:47, 15 августа 2017 2 186
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В столкновении с внедорожником в Горроще пострадали пять пассажиров маршрутки. Фото

В столкновении с внедорожником в Горроще пострадали пять пассажиров маршрутки. Фото

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В столкновении с внедорожником в Горроще пострадали пять пассажиров маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как сообщили в ведомстве, 40-летний рязанец за рулем Mitsubishi Montero поворачивал с улицы Гагарина налево на Братиславскую и не пропустил маршрутку Peugeot Boxer, под управлением 46-летнего водителя.

От столкновения внедорожник перевернулся на бок.

В результате столкновения пострадал водитель Mitsubishi и пять пассажиров маршрутки. Среди них три женщины 40,39 и 27-лет, 36-летний рязанец и 58-летняя пенсионерка. Их госпитализировали.

По предварительным данным, водитель внедорожника был пьян.


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