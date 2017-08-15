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14:08, 15 августа 2017 822
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В среду в Рязанской области ожидается до +27 градусов

В среду в Рязанской области ожидается до +27 градусов

В среду, 16 августа, в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возможен сильный ветер до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9;+14 градусов, днем +22;+27 градусов.


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Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Глава государства планирует посетить регион в конце августа.

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