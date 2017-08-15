В среду в Рязанской области ожидается до +27 градусов

В среду, 16 августа, в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Об этом сообщила
Возможен сильный ветер до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9;+14 градусов, днем +22;+27 градусов.
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В среду, 16 августа, в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Об этом сообщила
Возможен сильный ветер до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9;+14 градусов, днем +22;+27 градусов.
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