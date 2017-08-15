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15:28, 15 августа 2017 609
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В Скопине осудили москвича, пытавшегося дать взятку за родственника из Узбекистана

В Скопине осудили москвича, пытавшегося дать взятку за родственника из Узбекистана

Скопинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего москвича, который пытался дать взятку за своего родственника из Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2017 года. Мужчина пытался дать взятку начальнику Скопинского отдела по вопросам миграции, чтобы на его родственника не составляли протокол об административном правонарушении. Москвич передал ей паспорт, в который вложил пять тысяч рублей.

Но начальник отказалась от взятки и сообщила о незаконных действиях дежурную часть.

Мужчину признали виновным и осудили по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.


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