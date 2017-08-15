В Скопине осудили москвича, пытавшегося дать взятку за родственника из Узбекистана

Скопинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего москвича, который пытался дать взятку за своего родственника из Узбекистана. Об этом сообщила
Инцидент произошел в июне 2017 года. Мужчина пытался дать взятку начальнику Скопинского отдела по вопросам миграции, чтобы на его родственника не составляли протокол об административном правонарушении. Москвич передал ей паспорт, в который вложил пять тысяч рублей.
Но начальник отказалась от взятки и сообщила о незаконных действиях дежурную часть.
Мужчину признали виновным и осудили по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.