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11:15, 15 августа 2017 514
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В Ряжском районе задержали пьяного водителя мопеда. Видео

В Ряжском районе задержали пьяного водителя мопеда. Видео

В Ряжском районе задержали пьяного водителя мопеда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы увидели 33-летнего местного жителя на мопеде. В поведении мужчины они заметили признаки алкогольного опьянения. Он сказал полицейским, что перед выездом выпил пива. Мужчине предложили пройти освидетельствование, он согласился.

Алкотестер показал 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Нарушитель согласился с показаниями прибора.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на десять суток.


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