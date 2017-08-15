В Рязани будут судить уроженца Азербайджана, ударившего полицейского ножом в лицо

В Рязанском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух уроженцев Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.
По версии следствия в ноябре 2016 года в ходе беседы, проводимой сотрудником полиции, один из обвиняемых нанес полицейскому удар ножом в лицо, после чего оба скрылись с места преступления. При задержании они оказали сопротивление: отстреливались от стражей порядка из травматического и самодельного огнестрельного оружия.
Одного из мужчин, гражданина Азербайджана, обвиняют в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (часть 2 статьи 318 УК РФ), а также в совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (статья 317 УК РФ), в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).
Второго мужчину, гражданина РФ, обвиняют в совершении угрозы применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ).