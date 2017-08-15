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19:52, 15 августа 2017 2 617
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В библиотеку Горького передали уникальную коллекцию книг на итальянском языке. Фото

В библиотеку Горького передали уникальную коллекцию книг на итальянском языке. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В библиотеку Горького передали коллекцию книг на итальянском языке. Во вторник, 15 августа, ее передал руководитель Общества Дружбы и Сотрудничества «Ченто — Рязань» Маоро Бернарди.

Бернарди представил 30 книг, которые передали в фонд. По его словам, всего собрано более 100 книг.

Как рассказала директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, супруга Бернарди Татьяна — уроженка Рязани.

«Маоро полюбил Рязань и Россию, сегодня он продленный посол мира и дружбы. Он не просто любит Россию, но он реально воплощает идею дружбы в реальность», — отметила она.

По ее словам, книги пополнят фонд литературы на иностранных языках, будут интересны всем, кто интересуется итальянской культурой и языком.

Среди представленных книг — история и современное состояние Ченто, рассказы о знаменитых гражданах — художниках, фотографах, ученых, о природе Италии. На отдельных изданиях имеются автографы авторов или издателей.

Бернарди поблагодарил руководство библиотеки за сотрудничество, он отметил, что начал налаживать отношения между городами еще в 2016 году и встречался с вице-губернатором Сергеем Филимоновым.

Также он рассказал, что коллекция книг будет увеличиваться.

«Важно содержание этих книг. Таких книг нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге», — заключил Бернарди.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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