В библиотеку Горького передали уникальную коллекцию книг на итальянском языке. Фото

В библиотеку Горького передали коллекцию книг на итальянском языке. Во вторник, 15 августа, ее передал руководитель Общества Дружбы и Сотрудничества «Ченто — Рязань» Маоро Бернарди.
Бернарди представил 30 книг, которые передали в фонд. По его словам, всего собрано более 100 книг.
Как рассказала директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, супруга Бернарди Татьяна — уроженка Рязани.
«Маоро полюбил Рязань и Россию, сегодня он продленный посол мира и дружбы. Он не просто любит Россию, но он реально воплощает идею дружбы в реальность», — отметила она.
По ее словам, книги пополнят фонд литературы на иностранных языках, будут интересны всем, кто интересуется итальянской культурой и языком.
Среди представленных книг — история и современное состояние Ченто, рассказы о знаменитых гражданах — художниках, фотографах, ученых, о природе Италии. На отдельных изданиях имеются автографы авторов или издателей.
Бернарди поблагодарил руководство библиотеки за сотрудничество, он отметил, что начал налаживать отношения между городами еще в 2016 году и встречался с вице-губернатором Сергеем Филимоновым.
Также он рассказал, что коллекция книг будет увеличиваться.
«Важно содержание этих книг. Таких книг нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге», — заключил Бернарди.