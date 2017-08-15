Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота. Об этом президент Владимир Путин заявил на рабочей встрече с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым, передает «
«Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу», — сказал Путин.
По словам президента, планируется внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают при подготовке основного финансового документа страны в Госдуме.
«Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым „неуказанным“ категориям граждан. Прошу на это обратить внимание», — сказал Путин.
Васильев напомнил, что работа над прошлым законом о федеральном бюджете была непростой в начале, но задачу, поставленную президентом, депутаты выполнили.