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12:00, 15 августа 2017 898
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Троих туляков задержали за распространение в Рязани экстази и кокаина. Видео

Троих туляков задержали за распространение в Рязани экстази и кокаина. Видео

Трое туляков распространяли в Рязани экстази и кокаин. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выявили в интернете активность, характерную для распространения наркотиков с помощью «закладок». Оперативники установили, что к нарушению причастны трое молодых людей из Тульской области, которые арендовали в Рязани две квартиры недалеко друг от друга.

Один из злоумышленников через интернет получал из другого региона крупные партии наркотиков, расфасовывал их и передавал приятелям для распространения через «закладки».

Полицейские задержали нарушителей в момент передачи наркотиков. В квартирах туляков нашли около ста упаковок с порошкообразными и пастообразными веществами. Экспертиза установила, что злоумышленники хранили и подготовили к распространению 546 граммов наркотиков, среди которых были экстази и кокаин.

Оперативники выясняют все звенья цепи нарушения.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемых взяли по стражу.


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