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9:57, 15 августа 2017 1 576
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Строительство Центра Тарковского в Мясном может начаться в 2018 году — Любимов 2

Строительство Центра Тарковского в Мясном может начаться в 2018 году — Любимов

Строительство Центра режиссера Андрея Тарковского в Мясном может начаться в 2018 году. Об этом заявил Николай Любимов на открытии V Тарковских чтений в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Надеюсь, что по завершении проектных работ мы найдём средства на строительство Центра, в том числе обратимся за помощью в федеральный центр для того, чтобы начать реализацию проекта уже в 2018 году. Думаю, нам это удастся», — сказал врио губернатора.

Также он рассказал о том, что планируется создать в Центре. «Мы хотели бы здесь создать хороший музейный центр, чтобы сюда приезжали люди, которые любят высокое киноискусство. В нем должны разместиться кинозалы, экспозиция, связанная с жизнью Тарковского», — отметил глава региона.

Народный артист России Вадим Абдрашитов отметил, что Центр Тарковского должен стать площадкой просветительской, площадкой культурного обогащения людей — всех, кому дорог кинематограф. «Я уверен, что люди, которые этим занялись, сделают все и дом Тарковского превратится в прекрасный центр. Это подтверждение уникального таланта великого режиссера. Хорошо, что этот процесс идет», — сказал Абдрашитов.

Фото Global Look Press


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