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9:30, 15 августа 2017 1 203
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Спасатели прекратили поиск пропавших горняков на одном из участков рудника «Мир»

Спасатели прекратили поиск пропавших горняков на одном из участков рудника «Мир»

Спасатели прекратили поиск пропавших горняков на одном из участков рудника «Мир», где в момент аварии могли находится четверо горняков. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Алроса».

Замеры показали, что «горизонт -310» рудника подтоплен на уровне более метра. Штаб ликвидации принял решения прекратить работы на этом участке, поскольку спуск туда спасателей опасен для жизни.

«Идет информирование родственников горняков, которые, по данным электронных меток, на момент аварии находились на этом горизонте», — говорится в сообщении.

Теперь все усилия спасателей направлены на разбор завалов и поиск пропавших шахтеров на «горизонте -210».

Напомним прорыв воды на руднике «Мир» в Якутии произошел 4 августа. В момент катастрофы в шахте находился 151 человек, на поверхность удалось поднять 143 горняка, поисковая операция продолжается.


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